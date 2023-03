Zełenska: Seksualne przestępstwa Rosjan pokazują ich oblicze

Zdaniem szefowej PE, której wypowiedź cytuje agencja Interfax-Ukraina, przyszłe sankcje powinny objąć m.in. te firmy rosyjskie, które wciąż działają na rynku europejskim. Jako przyszłe obiekty sankcji Mersola wskazała także brylanty z Rosji, a ponadto - parlamentarzystów rosyjskich z kręgu Władimira Putina.

Negocjacje akcesyjne między UE i Ukrainą

Metsola zaapelowała, by negocjacje akcesyjne pomiędzy Unią Europejską i Ukrainą rozpoczęły się jak najszybciej. Wyraziła nadzieję, że stanie się to do końca bieżącego roku. - Jesteśmy pod wrażeniem postępów Ukrainy w realizowaniu siedmiu punktów rekomendacji Unii Europejskiej - powiedziała przewodnicząca europarlamentu. Unia Europejska - dodała - powinna odpowiedzieć adekwatnie do postępów Kijowa.

Z Metsolą spotkał się we Lwowie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który również zaapelował o rozpoczęcie negocjacji z jego krajem ws. członkostwa w UE jeszcze w bieżącym roku.

Media ukraińskie zwracają w sobotę uwagę na publikację agencji Bloomberga na temat krajów, dzięki którym Rosja omija sankcje zachodnie. Powołując się na dyplomatów europejskich agencja ta ocenia, że układy scalone, chipy i inne technologie potrzebne do prowadzenia wojny Rosja może pozyskiwać poprzez kraje trzecie, takie jak: Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Kazachstan.