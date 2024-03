Władimir Putin zapewnił, że Rosja cały czas jest w stanie gotowości bojowej do wojny nuklearnej. Prezydent Rosji przyznał, że do tej pory nie używał broni masowego rażenia, bo nie było takiej potrzeby. Wspomniał również, że jeśli Stany Zjednoczone rozpoczną próby nuklearne, to nie pozostanie to bez odpowiedzi ze strony Moskwy. - Broń istnieje po to, aby jej używać - komentował.