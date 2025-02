Minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser Niemiec obiecała w czwartek, że zrobi wszystko, co możliwe, aby przeprowadzić więcej deportacji do Afganistanu , po tym, jak azylant z tego kraju został aresztowany za atak samochodem , w którym rannych zostało kilkadziesiąt osób .

W związku z atakiem minister przybyła do Monachium , gdzie doszło do ataku.

Niemcy. Zapowiedź deportacji do Afganistanu

- Musimy kontynuować deportacje ... nawet do Afganistanu , bardzo trudnego kraju - zadeklarowała Nancy Faeser. - Postaramy się zrobić wszystko , aby to osiągnąć - zaznaczyła.

- Jako jedyne państwo w Europie, ponownie deportujemy do Afganistanu pomimo rządów talibów i będziemy to kontynuować - powiedziała Faeser. Odniosła się też do zamachu, mówiąc, że "teraz chodzi o ratowanie życia i wyjaśnianie wszystkich okoliczności".