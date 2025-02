Samochód wjechał w grupę ludzi w Monachium - informują niemieckie media i policja. Bilans poszkodowanych, wśród których - jak wynika z relacji świadków - ma być również dziecko, stale rośnie. Obecnie mówi się o 28 rannych, w tym kilku ciężko. Funkcjonariuszom udało się ująć kierowcę i obecnie "nie stanowi on niebezpieczeństwa". Podano, że to 24-letni obywatel Afganistanu, który ubiega się o azyl. Premier Bawarii Markus Soeder ocenił, że prawdopodobnie doszło do zamachu.