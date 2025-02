Demonstranci zgromadzili się na błoniach Theresienwiese, gdzie co roku odbywa się słynny festiwal piwa Oktoberfest. Podczas gdy organizatorzy wiecu pod hasłem "Demokracja cię potrzebuje!" liczyli na ok. 75 tys. uczestników, monachijska policja mówi o ok. 160 tys. protestujących.