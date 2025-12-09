Zaskakujące zachowanie Polaka po wypadku. Prawda szybko wyszła na jaw

Dawid Szczyrbowski

41-letni Polak spowodował wypadek na niemieckiej autostradzie, a następnie uciekł do pobliskiego lasu. Ostatecznie bez oporu poddał się służbom. Po przeprowadzonych badaniach wyszło na jaw, dlaczego postanowił zbiec. Niemiecka prokuratura postawiła mu kilka zarzutów.

Radiowóz niemieckiej policji stoi zaparkowany przy drodze, drzwi od strony kierowcy są otwarte, w pobliżu znajduje się funkcjonariusz, w tle widoczny tunel, kilka samochodów oraz krajobraz z drzewami bez liści.
Polak spowodował wypadek na niemieckiej autostradzie. Policja przeprowadziła pościg za 41-latkiem. Zdj. ilustracyjneMatthias BeinAFP

W skrócie

  • Polak spowodował groźny wypadek na autostradzie A4 w Niemczech.
  • Po kolizji mężczyzna próbował uciec do lasu, lecz został zatrzymany przez policję.
  • Okazało się, że był pod wpływem alkoholu i narkotyków, usłyszał kilka zarzutów.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Posterunek policji w niemieckim Bad Hersfeld przekazał informację o zatrzymaniu naszego rodaka, który spowodował wypadek na niemieckiej autostradzie A4.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godz. 13:45. 41-letni Polak z nieznanych przyczyn uderzył swoim samochodem Chrysler Sebring w tył osobowego mercedesa.

Ranne zostały dwie osoby: pasażer chryslera oraz 67-letni kierowca mercedesa. Poszkodowanych przewieziono karetkami do szpitala.

    Niemiecka policja w szczegółach opisuje okoliczności schwytania naszego rodaka. 41-latek po kolizji uciekł do pobliskiego lasu. W pogoń za nim ruszyli funkcjonariusze.

    Niemcy. Polak w rękach policji, spowodował niebezpieczny wypadek na autostradzie

    Ostatecznie Polak został zatrzymany bez stawiania oporu. Przeprowadzone na miejscu badania wykazały, że 41-latek był pod wpływem alkoholu i narkotyków.

    Sprawą zajęła się niemiecka prokuratura. Śledczy postawili mężczyźnie kilka zarzutów. Chodzi o doprowadzenie do obrażeń ciała w wyniku nieumyślnego spowodowania wypadku, ucieczkę z miejsca wypadku oraz prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości i pod wpływem zakazanych substancji.

    Policja z Bad Hersfeld poinformowała, że pościg za uciekającym Polakiem doprowadził w poniedziałek do poważnych utrudnień na autostradzie A4. Część jezdni była zamknięta przez około trzy godziny.

    Według wstępnych szacunków całkowita wartość strat materialnych spowodowanych wypadkiem wyniosła około 14 tys. euro.

