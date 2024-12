Zaskakujące poparcie dla prorosyjskiego kandydata. Głos z USA przed II turą

Autorem wstępu do rumuńskiego wydania książki jest Georgescu.

Calin Georgescu i niespodziewane zwycięstwo w I turze

Wybory prezydenckie w Rumunii. Czy zostaną unieważnione?

Pierwsza tura wyborów może być nieuznana , jeśli Sąd Konstytucyjny uzna skargę kandydata radykalnej prawicy Cristiana Terhesa, który zgłosił zastrzeżenia do podliczenia głosów oddanych na Elenę Lasconi w niektórych lokalach wyborczych, a jej partii zarzucił, że prowadziła agitację w czasie, gdy było to zakazane.

Jeśli wybory zostałyby unieważnione, to według szefa Stałego Urzędu Wyborczego Toni Grebla pierwsza tura może zostać powtórzona 15 grudnia , a druga tura mogłaby odbyć się 29 grudnia.

Rumunia. Wybory parlamentarne. Socjaldemokraci na prowadzeniu

Tymczasem 1 grudnia w Rumunii obywatele poszli do urn, by wybrać reprezentantów do parlamentu.