Siostra dyktatora Korei Północnej Kim Dzong Una, Kim Jo Dzong pojawiła się na noworocznej imprezie zorganizowanej na stadionie w Pjongjangu. Nie było by w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że zauważono ją w towarzystwie dwójki dzieci. Jest to o tyle zaskakujące, ponieważ do tej pory wszelkie informacje dotyczące rodziny szefowej Departamentu Propagandy i Agitacji były owiane tajemnicą.