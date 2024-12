To nie Władimir Putin, a Kim Dzong Un jako pierwszy przedstawił pomysł wysłania żołnierzy z Korei Północnej do walki z ukraińskim wojskiem - twierdzą dziennikarze "The New York Times". Propozycja przywódcy KRLD szybko spotkała się z akceptacją na Kremlu i jest elementem wieloletniego planu współpracy na linii Pjongjang - Moskwa.