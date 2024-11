Na początku października 30-letni mężczyzna z Korei Północnej bezskutecznie próbował wrócić do swojego kraju tą samą drogą, którą uciekł w 2011 roku. Zatrzymano go na południe od strefy zdemilitaryzowanej, stanowiącą granicę między krajami, pilnowaną przez żołnierzy po obu stronach.

Uciekinierzy z Korei Północnej próbują wrócić

Fundacja Hana , jedna z najpopularniejszych organizacji pomagających przystosować się uciekinierom do nowej rzeczywistości, wymienia kilka powodów takich decyzji: tęsknota za rodziną, problemy z adaptacją, czy też długi u pośredników, którzy zorganizowali ucieczkę. Organizacja wylicza, że nawet co piąty uciekinier cierpi na problemy psychiczne.

Korea Północna. Zaskakujący raport

Ze względu na to, że po ucieczce do Korei Południowej każdy otrzymuje tamtejsze obywatelstwo, próby powrotu są trudne i surowo karane. W ciągu ostatniej dekady dokonało tego zaledwie 31 osób. W tym samym czasie do Korei Południowej trafiło ponad 10 tys. uciekinierów, a od zakończenia wojny ponad trzy razy więcej.