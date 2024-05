Polska wyśle żołnierzy na Ukrainę? Jest reakcja MON

"Ukraina coraz bardziej przechodzi do defensywy. Najważniejsi niemieccy ministrowie żądają więcej pieniędzy i broni , ale kanclerz Olaf Scholz pozostaje powściągliwy. Boi się eskalacji - i wyborów europejskich" - pisze "Spiegel" w artykule zatytułowanym "Strach przed wielką wojną".

Wezwanie Scholza do powściągliwości "kontrastuje z gorzką rzeczywistością w Ukrainie". Rosjanie rozpoczęli ofensywę na wschodzie tego kraju kilka miesięcy temu. Bezlitośnie wykorzystują słabość ukraińskiej armii , której brakuje żołnierzy i amunicji - podkreśla tygodnik.

Media: NATO obawia się eskalacji

"Spiegel": Państwa bałtyckie i Polska nie będą czekać

"Spiegel" poinformował, że w ubiegłym tygodniu na konferencji na temat polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w stolicy Estonii, Tallinie, "bałtyccy parlamentarzyści ostrzegli przedstawicieli rządu z Berlina przed konsekwencjami niemieckiej polityki". "Ich argument brzmi następująco: jeśli Rosjanom uda się dokonać strategicznego przełomu we wschodniej Ukrainie, ponieważ Zachód tylko połowicznie pomaga Kijowowi, sytuacja może się dramatycznie zaostrzyć " - przekazał tygodnik.

W takim przypadku państwa bałtyckie i Polska nie będą czekać, aż siły rosyjskie dotrą do ich granicy, tylko same wyślą wojska do Ukrainy. "Z analizy wynika, że każdy, kto chce ograniczyć wojnę poprzez nadmierną powściągliwość, w rzeczywistości ryzykuje, że ten konflikt wymknie się spod kontroli" - podsumowano.