Zaskakująca reakcja ambasadora Izraela. Nagle wyjął niszczarkę

Podczas debaty Zgromadzenia Ogólnego ONZ w piątek ambasador Izraela przy ONZ Gilad Erdan przemawiał przed dyplomatami. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których Erdan nagle wyciąga małą niszczarkę i wkłada do niej kartę ONZ. - Tak naprawdę nie obchodzi was, że Palestyńczycy nie kochają pokoju - mówił, niszcząc dokument.

Rezolucja ONZ ws. Palestyny. "Wstydźcie się"

W trakcie przemówienia ocenił, że przyjęta rezulucja jest "wyraźnym naruszeniem" Karty Narodów Zjednoczonych. - Niszczycie Kartę Narodów Zjednoczonych własnymi rękami. To właśnie robicie, wstydźcie się - grzmiał ambasador.

Ambasador Izraela przy ONZ Gilad Erdan zareagował w ten sposób na przyjętą w piątek rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ , która stwierdza, że " Palestyna kwalifikuje się do członkostwa w Organizacji Narodów Zjednoczonych zgodnie z artykułem czwartym Karty Narodów Zjednoczonych oraz powinna zostać przyjęta do Organizacji Narodów Zjednoczonych".

Zgodnie z rezolucją, Palestyna powinna zostać dopuszczona do prac i sesji Zgromadzenia Ogólnego. Co więcej, dokument "potwierdza prawo narodu palestyńskiego do samostanowienia".