"Cały zespół (Trumpa - red.) jest zafascynowany siłą i sprawianiem wrażenia silnego, dlatego dokonują ponownej kalibracji podejścia do Ukrainy " - twierdzi jeden z rozmówców "FT".

Pół roku, 100 dni, Wielkanoc. Różne warianty zakończenia wojny

Z kolei Keith Kellogg , emerytowany generał i współpracownik Trumpa do sprawy Ukrainy i Rosji stwierdził w środę, że przyszły prezydent USA chce zakończyć wojnę "tak szybko, jak to możliwe", ale ustępować Władimirowi Putinowi nie zamierza.

- Ludzie powinni wiedzieć, że nie próbuje on niczego dać Putinowi ani Rosjanom. Próbuje ocalić Ukrainę i zachować jej suwerenność i dopilnuje, aby było to uczciwe i sprawiedliwe - powiedział na antenie Fox News.

Jeszcze inny termin przedstawił brytyjski minister spraw zagranicznych. Mówiąc o zakończeniu wojny w jeden dzień David Lammy stwierdził, że to "mało prawdopodobne". - Słyszymy, że harmonogram został nieco przesunięty w kierunku Wielkanocy - powiedział w rozmowie z BBC.

Według "FT" europejscy przywódcy przekonywali Trumpa, że dalsza pomoc dla Ukrainy ze strony USA oznacza mocniejszą pozycję Kijowa w negocjacjach, co miałoby skłonić Moskwę do rozmów. Dziennik powołuje się również na urzędników francuskich, według których osłabienie Ukrainy i pozbawienie jej pomocy oznacza dalsze postępy Rosji na wschodzie. Te zaś sprawią, że Władimir Putin nie będzie chciał usiąść do stołu negocjacyjnego.