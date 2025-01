Ukraina traci coś cenniejszego niż terytoria. "Z trudem może przetrwać rok"

Pełnoskalowa inwazja na Ukrainę trwa już niemal trzy lata . Chociaż żołnierze Wołodymyra Zełenskiego nadal odpierają ataki okupantów, a w ostatnich dniach rozpoczęli kontrofensywę w obwodzie kurskim , do którego wkroczyli na początku sierpnia ubiegłego roku, ich sytuacja nie należy do najlepszych.

"Washington Post" ocenia, że wojna osiągnęła punkt zwrotny . Kijów traci nie tylko bojowników i terytoria, ale co najważniejsze - czas. W publikacji podkreślono, że to najbliższe tygodnie zdecydują o tym, czy Ukraina będzie mogła istnieć jako suwerenne państwo czy może Władimir Putin ogłosi sukces, a tym samym będzie bardziej ośmielony w walce o kolejne terytoria.

Wojna w Ukrainie. Straty nie tylko po stronie Rosjan. Żołnierze to nie wszystko

Jak czytamy, to, w jaki sposób zakończy się konflikt zbrojny w Ukrainie, będzie miało konsekwencje wykraczające poza kraj . Na szali leży wiarygodność największego sojusznika Kijowa, Stanów Zjednoczonych , a także NATO , o dołączenie do którego zabiega Ukraina. Zapewnienia członków Sojuszu Północnoatlantyckiego o wspieraniu "tak długo, jak będzie to potrzebne", nie zostały więc objęte żadnym traktatem.

Amerykańska gazeta ocenia, że "Ukraińcy do tej pory dzielnie opierali się próbom Putina, polegającym na wchłonięciu kraju do jego wyimaginowanego rosyjskiego imperium ". Jednak opóźnienia w dostawach pomocy wojskowej z Zachodu, m.in. przez spory w tej kwestii w administracji Joe Bidena sprawiły, że Rosja zyskała czas na "skonsolidowanie swoich zdobyczy na polu bitwy" .

Wojna w Ukrainie. Kijów ma coraz mniej czasu. "Z trudem przetrwa kolejny rok"

Mimo że bojownicy z Korei Północnej zasilają rosyjskie szeregi, ponoszą spore straty personelu . Nie inaczej jest jednak w przypadku Kijowa. "Ukraina również traci żołnierzy w tempie znacznie przekraczającym to, co może wytrzymać i kontynuować walkę. Oficjalne szacunki ofiar w wysokości 400 tys. zabitych lub rannych są uważane za znacznie zaniżone " - wskazuje "Washington Post".

Jednak to czas, jaki traci Kijów, jest najważniejszy. Co na to wpływa? Prezydent elekt USA Donald Trump, który zostanie zaprzysiężony na urząd 20 stycznia, kilkukrotnie podkreślał, że kiedy wróci do władzy, zakończy wojnę w jeden dzień. Dotychczas pojawiło się kilka planów jego administracji, jak to zrobić, jednak nie przedstawiono żadnych szczegółów.