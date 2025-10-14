Zamieszki w Brukseli. Obywatele sprzeciwili się "zaciskaniu pasa"

Mateusz Balcerek

Oprac.: Mateusz Balcerek

Dziesiątki tysięcy ludzi wyszły we wtorek na ulice Brukseli, protestując przeciwko rządowym planom oszczędnościowym. Strajk doprowadził m.in. do zawieszenia lotów i sparaliżowania transportu publicznego. Doszło do starć z policją.

Wielotysięczne protesty w Belgii. Interweniowała policja
W skrócie

  • Dziesiątki tysięcy osób protestowały w Brukseli przeciwko rządowym cięciom budżetowym, co doprowadziło do paraliżu transportu publicznego, zamknięcia lotnisk oraz starć z policją.
  • Rząd Belgii dąży do reformy systemu emerytalnego, w tym do podniesienia wieku emerytalnego, co wywołało sprzeciw związków zawodowych i społeczeństwa.
  • Protestujący domagają się zaprzestania cięć budżetowych i ochrony praw pracowniczych.
Zmagając się z deficytem budżetowym tak dużym, że narusza on przepisy UE, koalicyjny rząd Barta De Wevera dąży do reformy systemu emerytalnego i wprowadzenia innych oszczędności, które rozwścieczyły związki zawodowe.

- Jestem tu, by bronić swoich praw i praw moich uczniów. Jeśli tak dalej pójdzie, jaką będą mieli przyszłość? - powiedziała w rozmowie z AFP nauczycielka Victoria Coya podczas marszu w Brukseli, który według policji zgromadził około 80 000 osób. - Chcę, żeby nasze budżety przestały być cięte - powiedziała 27-latka.

W stolicy Belgii w trakcie protestu doszło do przepychanek z policjantami. Funkcjonariusze użyli pałek, na razie nie ma informacji o osobach zatrzymanych.

Protesty w Brukseli. Największe lotnisko w Belgii zamknięte

Największe w kraju lotnisko w Brukseli odwołało wszystkie odloty, ponieważ pracownicy ochrony odmówili pracy i przyłączyli się do strajku.

Lotnisko Charleroi, główny europejski węzeł komunikacyjny dla tanich linii lotniczych Ryanair, poinformowało, że nie może obsługiwać żadnych lotów z powodu braku personelu.

Strajk był jednym z wielu, które przetoczyły się przez Belgię od czasu objęcia urzędu premiera przez De Wevera w lutym.

Trzymając kolorowe balony, dmuchając w gwizdki i odpalając race dymne, protestujący rozpoczęli poranny marsz przez miasto, blokując ruch uliczny.

    Rząd chce podniesienia wieku emerytalnego. Belgowie są przeciwni

    Niektórzy nieśli czerwone znaki zakazu z liczbą 67, nawiązując do planowanego podniesienia wieku emerytalnego. "Prawo do emerytury po ukończeniu 65 lat" - głosiły napisy na grafikach. Inni mieli przy sobie zdjęcie De Wevera z podpisem "poszukiwany za kradzież emerytury".

    59-letnia Chantal Desmet powiedziała, że dołączyła do marszu, ponieważ była zmartwiona wysokimi kosztami utrzymania - i perspektywą utraty zasiłku dla bezrobotnych. - Zmierzamy ku przyszłości, która nie wygląda dobrze - powiedziała. - Rząd musi to zauważyć - dodała uczestniczka protestów.

    Opóźnienia i odwołania połączeń dotknęły również brukselskie metro, tramwaje i autobusy. Policja w stolicy radziła mieszkańcom, aby unikali niektórych centralnych części miasta i poruszali się samochodem.

      Belgia. Związki zawodowe zachęcają do wspierania protestów

      - Ten rząd obiecał bardziej stabilne miejsca pracy i zwiększoną siłę nabywczą. Pustka! I znowu wszyscy płacą, z wyjątkiem bogatych - powiedział związek zawodowy CSC, wzywając do przyłączenia się do protestu.

      Związki zawodowe wyraziły zdecydowany sprzeciw wobec planowanych reform, w tym cięcia wcześniejszych emerytur i zamrożenia indeksacji płac.

      Belgia, licząc na znalezienie oszczędności rzędu 10 miliardów euro (12 miliardów dolarów), zobowiązała się również do zwiększenia wydatków na obronność w ramach działań NATO na rzecz wzmocnienia zbrojeń.

      De Wever doszedł do władzy po długich rozmowach koalicyjnych po wyborach w czerwcu ubiegłego roku.

      Źródło: AFP

