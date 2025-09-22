"Nie dla amnestii" - skandowano w dziesiątkach brazylijskich miast w miniony weekend. W trakcie manifestacji protestujący pojawili się m.in. z hasłem "bezwstydny Kongres".

W Sao Paulo na proteście pojawiło się ponad 42 tys. osób, w trakcie rozwinięta została ogromna brazylijska flaga. Podobną liczbę manifestantów odnotowano w Rio de Janeiro.

Protest w Sao Paulo NELSON ALMEIDA AFP

Brazylijczycy wyrażali swoje niezadowolenie również na plaży Copacabana, gdzie odbył się muzyczny protest. Na wydarzeniu pojawili się brazylijscy muzycy, wykonujący pieśni ruchu oporu z czasów dyktatury.

Do protestów odniósł się w mediach społecznościowych prezydent Luiz Inacio Lula da Silva. "Jestem z Brazylijczykami" - napisał, dodając, że mieszkańcy jego kraju nie chcą, by w życie weszła ustawa o amnestii.

Jaira Bolsonaro skazany. Trwają prace nad ustawą o amnestii

Na początku września Sąd Najwyższy skazał byłego prezydenta Jaira Bolsonaro na 27 lat i trzy miesiące więzienia za planowanie zamachu stanu po przegranych wyborach w 2022 roku, w których zwyciężył Lula.

Jak wskazuje agencja AFP, w ciągu kilku dni po wyroku Kongres Narodowy z prawicową większością, przyspieszył prace nad ustawą o amnestii.

"Kongres naciska, aby wprowadzić amnestię dla 700 osób, które zostały skazane za szturm na budynki rządowe tydzień po objęciu urzędu przez Lulę w styczniu 2023 r., projekt ustawy może obejmować ułaskawienie Bolsonaro" - wskazuje agencja AFP.

Brazylia. Doniesienia o stanie zdrowia Bolsonaro krótko po wyroku

Kilka dni po wyroku pojawiły się informacje, że u Bolsonaro zdiagnozowano wczesne stadium raka skóry.

- Badania wykazały, że dwie ze zmian chorobowych były wczesną postacią raka skóry - mówił w rozmowie z dziennikarzami Claudio Birolini.

70-letni Bolsonaro w szpitalu spędził jeden dzień. Z zapowiedzi lekarzy wynikało, że dalsze leczenie odbywać się będzie poza placówką.

