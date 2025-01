Polska nie pozwoliła Słowakom na przelot

Danko chce pokazać, że w Rosji "też mieszkają ludzie"

Kosiniak-Kamysz zaleca "loty do Warszawy, a nie do Moskwy"

- Jeżeli chodzi o kierunek lotów, to zalecam jednak loty do Warszawy, a nie do Moskwy - tak Kosniak-Kamysz odniósł się do pytania o podróż słowackich polityków.