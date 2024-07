"Minister spraw wewnętrznych Ukrainy Ihor Kłymenko właśnie poinformował mnie o zatrzymaniu w Dnieprze podejrzanego o zabójstwo Iryny Farion. Operacja prowadząca do zatrzymania była bardzo trudna" - przekazał w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski .

Zamach na Irynę Farion. Zatrzymano podejrzanego 18-latka

Jak poinformował w sieci minister Kłymenko, istnieją wystarczające dowody , aby twierdzić, że to zatrzymany strzelał do byłej posłanki. "Sprawdziliśmy każdy punkt na trasie strzelca i przeszukaliśmy około 100 hektarów lasu" - przekazał.

" W końcu podejrzany został namierzony . Zidentyfikowaliśmy go. Jego zatrzymanie było już kwestią czasu; inteligentne kamery wychwyciły go wszędzie" - przekazał szef MSW.

Kłymenko dodał, że 18-letni mieszkaniec Dniepru, przygotowując się do zbrodni, wynajął co "najmniej trzy mieszkania we Lwowie". Oświadczył również, że podejrzany przebywa w areszcie, a śledztwo skłania się ku wersji, że 18-latek był tylko sprawcą morderstwa.