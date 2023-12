Do kościoła weszły psy tropiące w poszukiwaniu ewentualnych materiałów wybuchowych. - W związku z ostrzeżeniem o niebezpieczeństwie dla katedry w Kolonii, od dzisiejszego wieczoru kolońska policja podejmie szczególne środki ostrożności - mówił rzecznik tamtejszej policji.

Niemcy: Psy tropiące w kościele. Poważne zagrożenie terrorystyczne

Patrole wysłano także w okolice dworca kolejowego. Na miejscu pojawiło się co najmniej kilkanaście wozów policyjnych. Jak przekazano, ostrzeżenie dotyczyło groźby ataku w sylwestra. Mimo to służby powzięły stanowcze kroki. - Jutro wszyscy odwiedzający zostaną poddani kontroli przed wejściem do kościoła - mówił szef kolońskiej policji w sobotę.