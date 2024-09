Ten lot z pewnością pozostanie w pamięci pasażerów. Czterogodzinna podróż z Oslo ( Norwegia ) do Malgi ( Hiszpania ) wydłużyła się o kilka godzin z powodu awaryjnego lądowania w Kopenhadze (Dania).

Niedługo po starcie, kiedy w samolocie skandynawskich linii SAS rozdano posiłki, doszło do nietypowego zdarzenia. Z jedzenia jednego z pasażerów wyskoczyła mysz.

Mysz wyskoczyła z jedzenia. Samolot lądował awaryjnie

Po incydencie załoga podjęła decyzję o awaryjnym lądowaniu w porcie w stolicy Danii . Polityka linii lotniczych dotycząca gryzoni na pokładzie jest zazwyczaj bardzo surowa. Zwierzęta te mogą przegryźć kable elektryczne kluczowe dla działania samolotu, a tym samym doprowadzić do poważnej awarii maszyny.

- To coś, co zdarza się niezwykle rzadko - zapewniał Schmidt. - Opracowaliśmy procedury na wypadek takich sytuacji, które obejmują również przegląd z naszymi dostawcami, aby upewnić się, że to się nie powtórzy - dodał.