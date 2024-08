Bez biletu wszedł do samolotu. Wpadł w ręce policji

Nietypowe oszustwo na lotnisku. Bez biletu poleciał do Szwecji

Niezrażony 39-latek kolejnego dnia zdecydował się wrócić na to samo lotnisko. Stosując sprawdzoną technikę wsiadł do samolotu lecącego do Szwecji. Tym razem jednak na pokładzie były wolne miejsca, przez co mężczyźnie udało się pozostać niezauważonym.