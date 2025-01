Premier Finlandii mówił o obronie Europy. Wspomniał o Polsce

Szef fińskiego rządu odniósł się do planów finansowania obronności Europy , w tym na podstawie unijnego mechanizmu wspólnego zadłużenia.

- To tak duże kwoty, że sami tego nie udźwigniemy - przyznał.

Finlandia. Orpo wskazał na Polaków i Bałtów

Petteri Orpo przypomniał także, że według dotychczasowego, oficjalnego stanowiska rządu Finlandii , celem jest, by wydatków na obronność nie uwzględniać przy określaniu wysokości deficytu budżetowego. Według reguł UE deficyt sektora publicznego nie może przekraczać 3 proc. , a wskaźnik zadłużenia - 60 proc. PKB.

Do propozycji premiera Orpo krytycznie odnieśli się rządowi koalicjanci, w tym druga największa prawicowo-populistyczna partia Finowie (PS). Zatwierdzając w połowie 2023 r. program rządowy, postanowiono, że Finlandia nie zaakceptuje już żadnego mechanizmu odnoszącego się do wspólnego zadłużenia, podobnego do przyjętego wcześniej unijnego Instrumentu UE na rzecz Odbudowy - przypomnieli politycy tego ugrupowania.