Okręt Jantar, zauważony na Morzu Irlandzkim u wybrzeży Wyspy Man, ma około 107 metrów długości. Wcześniej w tym tygodniu widziano go, gdy płynął kanałem La Manche. Królewska Marynarka Wojenna poinformowała, że jest świadoma obecności rosyjskiego okrętu, pozostaje w "najwyższym stanie gotowości" i uważnie śledzi jego ruchy.

"Wojsko brytyjskie rutynowo monitoruje wody terytorialne Wielkiej Brytanii i przyległe obszary morskie, aby zagwarantować przestrzeganie prawa morskiego, powstrzymywać wrogą działalność i chronić interesy narodowe" - czytamy w oświadczeniu armii.

Wielka Brytania: Rosja wysłała statek szpiegowski. Pływał też u wybrzeży Norwegii

Londyn poinformował także, że do śledzenia ruchów rosyjskiego okrętu skierował, należący do RAF, samolot Boeing P-8A Poseidon, który przeznaczony jest m.in. do zwalczania wrogich okrętów podwodnych i nawodnych.

Zanim Jantar wpłynął na wody brytyjskie, pływał przez jakiś czas u wybrzeży Norwegii, w pobliżu kosmodromu Andoya. W tym czasie odbywały się tam wspólne ćwiczenia wojskowe z USA z udziałem okrętu USS Harry S. Truman.

Okręt Jantar na brytyjskich wodach. Jego celem podwodna infrastruktura

Jantar to specjalistyczny okręt wywiadowczy rosyjskiej marynarki wojennej, często określany przez zachodnie służby jako statek szpiegowski. Jednostka wyposażona jest w sprzęt umożliwiający wykonywanie misji także na pełnym morzu. Jantar wszedł do rosyjskiej służby w 2015 r. i często można go było zobaczyć w pobliżu ważnych morskich szlaków czy infrastruktury.

Statek może pełnić rolę okrętu-matki, dla mini łodzi podwodnych klasy Rus i Konsul, zdolnych do zanurzenia na głębokość do 6 tys. metrów. Dzięki nim Jantar ma dostęp do kabli telekomunikacyjnych, rozciągających się na dnie mórz na całym świecie.

W ostatnim czasie Stany Zjednoczone informowały, że wykryły wzmożoną aktywność militarną Rosji w pobliżu ważnych połączeń podmorskich. Kable tego typu odgrywają kluczową rolę w komunikacji cyfrowej.

