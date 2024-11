Miechejew nie powiedział jednak kto jest tajemniczym partnerem Rosji . Na przełomie 2019 i 2020 roku rosyjskie media podawały informację, że samoloty Su-57 kupi Algieria . Do zamówienia ostatecznie nie doszło. Teraz afrykańskie państwo współpracuje z Moskwą, ale realizuje dostawy nieco mniej zaawansowanych technologicznie Su-30.

Su-57 na sprzedaż. Dwóch potencjalnych nabywców

Tymczasem w przypadku Pjongjangu warto odnotować, że we wrześniu ubiegłego roku Kim Dzong Un odwiedził rosyjską fabrykę Su-57. Ponadto północnokoreańscy piloci już szkolą się w Rosji w ramach współpracy wojskowej obu państw.

Wariant eksportowy rosyjskiego samolotu nosi nazwę Su-57E. To wielozadaniowy myśliwiec piątej generacji w technologii stealth. Został zaprojektowany zarówno do działania w scenariuszu walki dalekiego zasięgu, jak i w zwarciu. Samolot jest zdolny również do atakowania celów morskich i lądowych. Pierwszy lot maszyny odbył się w 2010 roku, a rosyjskie wojsko otrzymało pierwszy egzemplarz w 2020.