Znajdujący się na wyspie o tej samej nazwie, w łuku Wysp Sangihe, wulkan Ruang doprowadził do zamknięcia międzynarodowego portu lotniczego w Manado - stolicy prowincji Celebes Północny.

Lotnisko nie funkcjonuje

Ruang wciąż dymi

Od środy odnotowano co najmniej pięć dużych erupcji wulkanu Ruang . Mieszkańcom zalecono przeniesienie się na odległość co najmniej 6 km od wulkanu. W piątek z krateru wciąż wydobywa się gęsty dym . Istnieje ryzyko kolejnych erupcji.

Istnieje poważna obawa, że wulkan zawali się do morza, co może doprowadzić do powstania fali tsunami. Tak stało się w tym rejonie w marcu 1871 roku. Powstała wówczas fala o wysokości 25 metrów, która spustoszyła wiele miejscowości na okolicznych wyspach. Zginęło wtedy około 400 osób.