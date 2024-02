W czwartek w południowo-zachodniej Islandii po raz drugi w tym roku wybuchł wulkan. Informacje medialne wskazują, że to szósty wybuch na półwyspie Reykjanes od 2021 roku.

Islandia. Ponowna erupcja wulkanu

Lokalne media prowadzą transmisje na żywo z obszaru zagrożenia. Poprzednia erupcja na Islandii miała miejsce w styczniu i trwała około dwóch dni. Lawa płynęła wówczas po obrzeżach wioski rybackiej Grindavik, podpalając okoliczne budynki i zmuszając cztery tysiące mieszkańców do ewakuacji.

- Jest jeszcze gorzej, a zniszczenia są ogromne. Domy nie są do końca zrujnowane, ale ziemia się zapadła. Asfalt pęka, a pod domami tworzą się szczeliny - mówił Hjalmar Hallgrímsson, będący przewodniczącym rady Grindavik. Podczas styczniowej erupcji, mieszkańcy wioski wskazywali, że sytuacja "jest nierealna" i przypominała oglądanie filmu. - W takiej małej wiosce jak ta jesteśmy jak rodzina, wszyscy znamy się jak rodzina. To tragiczne, gdy to widzimy - powiedział AFP Sveinn Ari Gudjonsson.