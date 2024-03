Jak podaje CNN, chodzi o masywny, ale nie górujący nad otoczeniem stożek w rejonie zwanym Noctis Labyrinthus (pol. Labirytnt Nocy - red.) - to teren zlokalizowany w pobliżu równika planety, cechujący się gęstą siecią kanionów.

Na nieznany dotychczas wulkan natrafili prezes pozarządowego Instytutu Marsa dr Pascal Lee oraz doktorant geologii na Uniwersytecie Maryland w College Park Sourabh Shubham. Badacze przekonują, że to właśnie ze względu na ukształtowanie terenu wulkan mógł umknąć obserwatorom czerwonej planety, mimo wieloletnich analiz ujęć satelitarnych. Reklama

- On jest tak bardzo zerodowany, że jeśli ktoś nie skupia się na szukaniu wulkanu, to naprawdę bardzo trudno jest go szybko dostrzec - powiedział Lee w rozmowie z CNN.

Mars. Naukowcy odkryli wulkan. Jest wyższy od Mount Everest

Szczyt ma wysokość 9022 metrów i jest o 174 metry większy od najwyższego punktu Ziemi - góry Mount Everest w Himalajach.

Nowo odkryty wulkan odbiega jednak znacznie swoim rozmiarem od Olympus Mons - to najwyższy znany człowiekowi wulkan na Marsie i w całym Układzie Słonecznym. Ma on średnicę 624 km (dokładnie tyle, ile wynosi dystans w linii prostej z Jastrzębiej Góry do Zakopanego - red.) i mierzy 25 km wysokości.

Jeśli domniemania naukowców potwierdzą się, to odkrycie wulkanu w tym miejscu może mieć istotne znacznie dla zrozumienia geologii Marsa. Prezes instytutu oznajmił, że ma nadzieję, iż jego sukces pomoże przyciągnąć w to miejsce przyszłe misje badawcze w poszukiwaniu lodu wodnego.

Nowy wulkan na marcie. "Idealne miejsce"

Portal amerykańskiej telewizji przekonuje, że poszukiwanie lodu wodnego jest kluczowym punktem badania Marsa. To zasób, który można wykorzystać do podtrzymania eksploracji czerwonej planety przez człowieka, a także można byłoby go nawet przekształcić w paliwo rakietowe. Reklama

Oprócz tego lód wodny to właściwa struktura dla powstawania różnych form życia. - Lokalizacja ta może być idealnym miejscem do poszukiwania obcych bytów na Marsie - powiedział dr Pascal Lee.

- Oczywiście nie szukamy małego, zielonego człowieczka z czułkami - dodał i podkreślił, że naukowcy poszukują drobnoustrojów, które nie występują na Ziemi.

Zdaniem badaczy "Labirynt Nocy" to dobry punkt startowy dla tego typu eksploracji.

Źródło: CNN

