Trzęsienie ziemi na Tajwanie. "Najsilniejsze od 25 lat"

Epicentrum wstrząsu znajdowało się ok. 25 kilometrów na południowy wschód od górzystego powiatu Hualien na wschodnim wybrzeżu Tajwanu. Media pokazały ujęcia uszkodzonych, poprzechylanych budynków w tym powiecie.

Trzęsienie ziemi na Tajwanie. Dziesiątki tysięcy domów bez prądu

"To najsilniejsze trzęsienie ziemi na Tajwanie od 25 lat, od trzęsienia ziemi w 1999 roku" - powiedział dziennikarzom dyrektor Centrum Sejsmologicznego w Tajpej Wu Chien-fu, odnosząc się do trzęsienia o magnitudzie 7,6, które we wrześniu 1999 roku spowodowało śmierć 2400 osób.