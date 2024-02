Wojna w Ukrainie toczy się poza granicami państwa

Rozmowa odbywa się po rosyjsku. Zakładnik przyznaje, że jest przedstawicielem grupy Wagnera, która została wysłana do Sudanu w celu obalenia lokalnego rządu. Zdaniem portalu jest to dowód na to, że siły ukraińskie walczą w wojnie domowej w Sudanie. Co z kolei oznacza, że Ukraina rozszerza walkę z Rosją daleko poza własne granice, a wojna w Sudanie wciąga ludzi z zewnątrz.