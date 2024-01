- To pierwszy taki zgłoszony przypadek - przekazał cytowany przez "The Guardian" dr Bob Gerlach, weterynarz stanu Alaska. Niewykluczone, że zwierzę żerowało na padlinach zakażonych ptaków. Gerlach nie wyklucza, że przez zakażenie H5N1 mogło zginąć więcej niedźwiedzi polarnych, ale nie zostało to zarejestrowane przez naukowców - drapieżne ssaki zamieszkują zwykle miejsca odległe od siedlisk ludzkich.

Epidemia wirusa H5N1. Zagrożone ssaki

- Początkowo wirus rozprzestrzeniał się na Antarktydzie, a teraz jest w rejonie Arktyki i rozprzestrzenia się wśród ssaków. To przerażające. Ale nie zaskakujące. W ostatnich latach lista zabitych ssaków jest ogromna. To już nie tylko choroba drobiu - skomentowała Diana Bell, emerytowana profesor biologii konserwatorskiej na Uniwersytecie Wschodniej Anglii.

- Analiza wskazywała na zwiększone ryzyko tego, że wysoce zjadliwa ptasia grypa wystąpi u gatunków antarktycznych w 2023 lub 2024 roku w regionie Półwyspu Antarktycznego. To jest dokładnie to, co obserwujemy teraz - skomentowała dr Meagan Dewar ze SCAR, autorka badania na temat rozprzestrzeniania się wirusa. Eksperci wysyłali pierwsze "ostrzeżenia" we wrześniu 2022 r.