Mroczna zagadka z Afryki rozwiązana. Zawiniła tajemnicza bakteria

Naukowcom udało się rozwiązać zagadkę tajemniczych zgonów setek słoni w Afryce. Okazuje się, że nie odpowiadają za to kłusownicy ani trucizna, lecz groźna, mało znana bakteria. Jest ona spokrewniona z mikroorganizmem, który przed laty zabił setki tysięcy zwierząt w Azji. Niewykluczone, że do osłabienia słoni w Afryce przyczynia się też ocieplenie klimatu. To może źle wróżyć na przyszłość.