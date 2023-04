Wiktor But to najsłynniejszy handlarz bronią, skazany przez amerykański sąd w 2012 roku na 25 lat więzienia za nielegalną sprzedaż uzbrojenia Rewolucyjnym Siłom Zbrojnym Kolumbii. Jednostki te uważane są w Stanach Zjednoczonych za grupę terrorystyczną.

Rosjanin został wymieniony na amerykańską koszykarkę Brittney Griner , która miała odbyć karę w Rosji za posiadanie narkotyków. Do przekazania więźniów doszło 8 grudnia 2022 roku na lotnisku w Abu Zabi.

Donald Trump oskarżony. Wiktor But: Zapraszamy do Rosji, by walczyć z globalistami

W związku z zarzutami wobec Donalda Trumpa i grożącym mu w konsekwencji więzieniem, But zaoferował politykowi swoją pomoc i azyl polityczny. - Uważam, że jego życie jest w niebezpieczeństwie (...) celem tego procesu jest wyeliminowanie go - przekonuje w nagraniu, jakie pojawiło się w mediach społecznościowych.

Jak stwierdził, "wyrazem człowieczeństwa i troską o interes amerykańskiego narodu jest zaproszenie Donalda Trumpa do Rosji oraz zapewnienie mu bezpieczeństwa i ochrony". - Wzywam amerykańskiego prezydenta do powstania przeciwko globalistom - oznajmił But w rozmowie z dziennikarzem rosyjskiej zależnej od Kremla stacji telewizyjnej. Podkreślił przy tym, że takie działanie "jest w interesie całych Stanów Zjednoczonych".

Na potwierdzenie swoich słów Rosjanin pokazał również treść wiadomości, jaką wysłał do polityka.