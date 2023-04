Po godzinie 19 czasu polskiego we wtorek Donal Trump - były prezydent USA - stanął przed sądem w Nowym Jorku, gdzie usłyszał 34 zarzuty dotyczące m.in. fałszowania dokumentacji biznesowej, czy zapłacie 150 i 130 tys. dolarów dwóm kobietom w zamian za milczenie na temat rzekomych stosunków seksualnych. Prokuratorzy przedstawili też serię wpisów Trumpa z social mediów, które miały nawoływać do nienawiści.

W pierwszym etapie skierowano go do biura prokuratora okręgowego Manhattanu mieszczącego się w gmachu sądowym. Przechodził jak każdy oskarżony m.in. przez procedurę pobrania odcisków palców. Nie będzie zakuto go w kajdanki ani nie umieszczono w celi izolacyjnej.

W drodze do sądu były prezydent USA opublikował wpis na platformie Truth Social.

"Kieruję się na Dolny Manhattan, do gmachu sądu. Wydaje się to takie SURRELISTYCZNE - WOW, zamierzają mnie ARESZTOWAĆ. Nie mogę uwierzyć, że to się dzieje w Ameryce. Make America Great Again" - napisał.

Po godzinie 21 czasu polskiego Trump opuścił sąd.

- Akt oskarżenia jest rozczarowujący. Sam Donald Trump jest natomiast sfrustrowany i smutny, ale i zmotywowany. Nic go nie zniechęci - mówili podczas konferencji jego prawnicy.

Dodali, że "w tym kraju umierają rządy prawa".

Prokuratorzy będą wnioskować o wyznaczenie terminu rozprawy na styczeń 2024 roku.

Donald Trump przed sądem. Biden "nie jest na tym skupiony"

Prezydent Joe Biden jest świadomy postawienia w stan oskarżenia swojego poprzednika i "oczywiście" zapozna się z wiadomościami na ten temat - przekazał Biały Dom, ale podkreślił, że "nie jest na tym skupiony". - Koncentruje się m.in. na upewnianiu się, że nadal obniżamy ceny dla Amerykanów - dodała rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre.

Z kolei na ulicach Nowego Jorku zgromadzili się zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy Trumpa.

34 zarzuty dla Trumpa

Jako pierwszy w historii były prezydent Trump został oskarżony w sprawie karnej. Zarzutów jest 34. Jeden z nich dotyczy przestępstwa polegającego na wypłacaniu tzw. cichych pieniędzy krótko przed wyborami 2016 roku gwieździe filmów dla dorosłych Stormy Daniels, aby nie mówiła o stosunkach z Trumpem.

Polityk zaprzeczył oskarżeniom. Nie przyznał się do winy.

Donald Trump usłyszy zarzuty. Media nie mogły wejść na salę

Przed rozprawą sędzia odrzucił wniosek dziennikarzy - media nie mogły filmować momentu, w którym Donaldowi Trumpowi stawiano zarzuty. Wraz z byłym prezydentem USA na salę sądową weszło tylko pięciu fotoreporterów, którzy robili zdjęcia przez kilka minut.

Część mediów, w tym stacja NBC, wnioskowało o zezwolenie na obecność kamer, ponieważ jest to pierwszy raz w historii USA, gdy były prezydent tego kraju będzie oskarżany o przestępstwo.

Sprzeciwili się temu prawnicy Donalda Trumpa, którzy podkreślali, że chcą w ten sposób "uniknąć spektaklu".

Donald Trump usłyszy zarzuty. "Będzie formalnie aresztowany"

"Akt oskarżenia nowojorskiej wielkiej ławy przysięgłych przeciw byłemu prezydentowi Donaldowi Trumpowi obejmuje wiele zarzutów dotyczących fałszowania dokumentacji biznesowej, w tym co najmniej jedno przestępstwo kryminalne. Będzie formalnie aresztowany " - podała w piątek AP.



Jak dodano, stanowiłoby to bezprecedensowe w historii USA wydarzenie. Nigdy wcześniej nie spotkało to byłego prezydenta USA.

"Kiedy Trump zgłosi się do sądu, zostanie wpisany do rejestru, jak każdy inny, kto staje przed sądem. Ale nie oczekuje się, że zostanie zakuty w kajdanki; będzie miał ochronę Secret Service i prawie na pewno zostanie zwolniony tego samego dnia" - stwierdza AP, dodając, że Republikanie z Kongresu, jak i sam Trump, uznają całą sprawę za motywowaną politycznie.