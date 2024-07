Rzecznik sądu w Kazaniu poinformował, że ogłoszenie jej wyroku nastąpiło w tym samym dniu, w którym sąd w Jekaterynburgu skazał reportera "Wall Street Journal" Evana Gershkovicha na 16 lat więzienia. On z kolei został oskarżony o szpiegostwo, co również zostało określone jako bezpodstawne. Jak przekazała agencja AFP, szczegóły tej sprawy zostały ujawnione dopiero w poniedziałek.

Więzienie dla dziennikarki Alsu Kurmaszewy. Rosyjski sąd wydał wyrok

Sąd początkowo uznał ją za winną niedopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia posiadania paszportu amerykańskiego. Według rosyjskiego prawa jest to obowiązek, przez co została ukarana grzywną. Tydzień później oskarżono ją to, że nie zarejestrowała się jako "agent zagraniczny". Kobieta nie przyznała się do zarzucanych jej oskarżeń.