We wtorek odbyła się druga rozprawa aktywisty przed moskiewskim sądem. Podczas pierwszej otrzymał karę grzywny w wysokości 150 tys. rubli (blisko 6,5 tys. zł) - dla prokuratury były to jednak niewystarczający wyrok. "Był to znak, że w Rosji władze stają się coraz bardziej nietolerancyjne wobec publicznej krytyki" - oceniło BBC.