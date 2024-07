Rosja. Znaleźli "bat" na aktywistów. Odbierają dowody osobiste

Podobna historia dotyczy młodej aktywistki Olesi Krywcowej . Kobieta w Rosji jest uważana za "terrorystkę", która "dyskredytuje siły zbrojne". W 2023 doszło do jej aresztowania. Krywcowa uciekła z aresztu domowego do Norwegii , gdzie obecnie mieszka.

Gdy dowiedziała się o sytuacji kolegów z Omska, sama sprawdziła swoje dokumenty. - Cztery miesiące temu wszystko było w porządku . Wtedy poszłam do rosyjskiego konsulatu i pracownik zeskanował mój dowód osobisty - wskazywała aktywistka. Teraz sytuacja się zmieniła.

Krywcowa podejrzewa, że anulowanie dowodu osobistego to rezultat złożonego na nim podpisu. - Umieściłam pod dokumentem słowo wolność i symbol pacyfizmu - relacjonowała. Żeby poznać szczegóły sprawy trzeba by było złożyć w Rosji pozew. W obecnej sytuacji powrót do kraju jest jak proszenie się o kłopoty.