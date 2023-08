Maszyna wznosi się do 9150 metrów, spada do 8400 i ponownie wznosi do około 8900. Tę wysokość pilotom udaje się utrzymać przez kilka sekund. Następnie maszyna gwałtownie spada i rozbija się pod Kużenkinem w obwodzie twerskim. Jej fragmenty leżą w kilku miejscach, dwa największe są oddalone od siebie o 3,5 kilometra.

Lista pasażerów w samolocie Prigożyna

Oprócz Jewgienija Prigożyna na pokładzie był Dmitrij Utkin. To on praktycznie kierował organizacją. Prigożyn odpowiadał za politykę i biznes, Utkin de facto kierował sprawami wojskowymi. Z rosyjską armią był związany do 2013 roku. Jako podpułkownik pracował dla wywiadu wojskowego GRU, gdzie dowodził samodzielnym oddziałem sił specjalnych. Była to jednostka Wojsk Specjalnego Przeznaczenia Federacji Rosyjskiej, potocznie nazywanych Specnazem.