Nowy premier Wielkiej Brytanii: Nie obiecuję, że będzie łatwo

Nowy premier Wielkiej Brytanii podkreślił, że uzyskany mandat wiąże się z wielką odpowiedzialnością. - W polityce nic nie jest z góry przesądzone. Zwycięstwa w wyborach nie spadają z nieba - są ciężko wywalczone (...). Te wybory mogła wygrać tylko odmieniona Partia Pracy - mówił Starmer, co było nawiązaniem do zmiany dokonanej przez niego w stosunku do czasów jego poprzednika , radykalnego socjalisty Jeremy’ego Corbyna.

Kim jest Keir Starmer?

Nowy premier Wielkiej Brytanii ma 63 lata. Urodził się i dorastał w miasteczku Oxted w hrabstwie Surrey jako syn ślusarza i pielęgniarki. Starmer ukończył prawo na Uniwersytecie w Leeds. Do parlamentu wstąpił w 2015 w wieku 52 lat. Pełnił funkcję sekretarza ds. brexitu w gabinecie cieni. W 2020 roku został liderem Partii Parcy, którą cztery lata później doprowadził do zwycięstwa.

Starmer to syn pielęgniarki i ślusarza. Gdy był dzieckiem, u jego matki wykryto rzadką chorobę Stilla, która doprowadziła do utraty mowy. Nowy premier Wielkiej Brytanii często podkreślał w wywiadach, że to przeżycie bardzo go ukształtowało, a długie noce spędzone przy łóżku matki na oddziale intensywnej terapii nauczyły go determinacji.