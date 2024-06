Zorganizowana przez stację BBC i przeprowadzona w Nottingham debata była drugą, w której Rishi Sunak i Kei Stramer mogli ustosunkowywać się wzajemnie do swoich odpowiedzi, co wraz ze zbliżającym się terminem wyborów, wyraźnie podniosło temperaturę. Dotyczyło to szczególnie premiera Sunaka, który był bardziej waleczny niż kiedykolwiek podczas tej kampanii .

Wybory w Wielkiej Brytanii. Rishi Sunak i Keir Stramer zmierzyli się w ostatniej debacie

Postawa Sunaka jest zrozumiała, gdyż debata była praktycznie ostatnią okazją dla jego Partii Konserwatywnej na zmniejszenie sondażowej straty do Partii Pracy, która od wielu miesięcy oscyluje wokół 20 punktów proc., podczas gdy laburzystom wystarczy to, by do końca kampanii nie popełnili żadnego katastrofalnego błędu.