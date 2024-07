Sukces "ojca brexitu". Udało mu się po ośmiu próbach

Nigel Farage, jeden z głównych zwolenników brexitu, został wybrany do brytyjskiej Izby Gmin. Polityk uzyskał mandat po raz pierwszy w historii. Stało się to po ośmiu jego próbach. Według wstępnych danych uzyskał on poparcie ponad 20 tys. wyborców. W Wielkiej Brytanii dochodzi obecnie do znacznych zmian. Partia Konserwatywna będzie musiała oddać władzę po 14 latach rządzenia.