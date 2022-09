Wielka Brytania: Pogorszył się stan zdrowia królowej Elżbiety II

Premier Wielkiej Brytanii Liz Truss oraz lider opozycyjnej Partii Pracy Keir Starmer opuścili czwartkowe posiedzenie Izby Gmin po informacji o stanie zdrowia brytyjskiej monarchini. Chwilę wcześniej do rąk najważniejszych polityków trafił specjalny komunikat. "W Izbie Gmin widać było niepokój na twarzach" - przekazało BBC.

Stan zdrowia Elżbiety II. "Modlitwy są dzisiaj z Jej Wysokością"

"Cały kraj jest głęboko zaniepokojony wiadomościami z Pałacu Buckingham. Moje myśli - i wszystkich w całej Wielkiej Brytanii - są w tym czasie z Jej Wysokością Królową i jej rodziną" - przekazała Truss na Twitterze.

"Moje modlitwy i ludzi w całym Kościele Anglii są dzisiaj z Jej Wysokością Królową. Niech obecność Boga wzmocni i pocieszy Jej Wysokość, jej rodzinę i tych, którzy opiekują się nią w Balmoral" - napisał Justin Welby, arcybiskup Canterbury, zwierzchnik Kościoła Anglii.

Wpis opublikowała też Nicola Sturgeon, premier Szkocji. "Wszyscy jesteśmy głęboko zaniepokojeni doniesieniami o stanie zdrowia Jej Królewskiej Mości. Moje myśli i życzenia są teraz z królową i całą rodziną królewską" - stwierdziła.

Natomiast Keir Starmer przekazał, że "wraz z resztą kraju jest głęboko zaniepokojony wiadomościami z Pałacu Buckingham". "W tym czasie moje myśli są z Jej Wysokością Królową i jej rodziną. Dołączam do wszystkich w całej Wielkiej Brytanii w nadziei na jej powrót do zdrowia" - dodał.

BBC przerwało emisję. Do Balmoral dotarł książę Karol, następca tronu

Brytyjski nadawca publiczny BBC przerwał emisję regularnego programu. Trwa tam wydanie specjalne, podobnie jak w kanale informacyjnym Sky News.

Przed godziną 14:00 BBC podało, że do leżącej w Szkocji posiadłości Balmoral dotarła najbliższa rodzina królowej, następca tronu książę Karol, jego żona księżna Camilla oraz syn Karola i wnuk Elżbiety II - William z żoną Kate.

W drodze są również Harry i Meghan, książę i księżna Sussex. "Mieli dziś wieczorem zorganizować imprezę charytatywną w Londynie" - ustalił Chris Ship, dziennikarz ITV.

Z kolei BBC skomentowało: "Fakt, że rodzina królewska zbiera się w Balmoral świadczy o powadze sytuacji".

Kanał zacytował też Roberta Hardmana, dziennikarza zajmującego się monarchią. - Pałac Buckingham zwykle nie wydaje komunikatów na temat zdrowia królowej, chyba że jest to coś znaczącego. Ostatnim razem takie oświadczenie pojawiło się niespodziewanie na początku tego roku i dotyczyło wykrycia u Elżbiety II zakażenia koronawirusem - stwierdził ekspert.

Jak dodał, "uważa się, że jeśli królowa nie przechodzi jakiegoś rodzaju szpitalnej procedury medycznej, to są to sprawy prywatne". - To, że Pałac uznał za stosowne wydać oświadczenie, jest powodem do niepokoju - zauważył Hardman.

Elżbieta II rezygnowała z udziału w uroczystościach

Brytyjska monarchini w kwietniu skończyła 96 lat. W ostatnim czasie rezygnowała z udziału w kolejnych uroczystościach. Nie pojawiła się na obchodach swojego "platynowego" jubileuszu 70 lat panowania, a także podczas słynnego festynu sportowego Braemar Gathering na początku września.

Jeszcze we wtorek Elżbieta II spotkała się na specjalnej audiencji z nowo mianowaną premier Truss. Nie stało się to jednak w Londynie, jak bywało w takich chwilach, lecz w Balmolar. Godzinę wcześniej przyjęła rezygnację odchodzącego szefa rządu Borisa Johnsona.

Zdjęcie Wizyta premier Liz Truss u królowej Elżbiety II / TRIP/BackGrid UK / East News

Ponadto w środę odwołano posiedzenie Tajnej Rady, czyli organu doradzającego królowej - mimo że miało odbyć się w formie zdalnej. Lekarze zalecili wtedy królowej "odpoczynek po pełnym dniu". Wówczas Liz Truss miała złożyć przysięgę jako Pierwszy Lord Skarbu, a ministrowie jej gabinetu zostaliby zaprzysiężeni na stanowiska.

Media informowały niedawno, że Elżbieta II odczuwa problemy z poruszaniem się. W letniej rezydencji Balmoral przebywa od lipca.

Elżbieta II włada w 15 państwach. Urząd sprawuje od 1952 roku

Książę Filip, mąż brytyjskiej królowej, zmarł w kwietniu 2021 roku. Stało się to na dwa miesiące przed jego setnymi urodzinami.

Elżbieta II jest nie tylko brytyjską monarchinią. Oficjalnie to głowa państwa także w Antigui i Barbudzie, Australii, Belize, Grenadzie, Kanadzie, Nowej Zelandii, Papui-Nowej Gwinei, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadynach, Tuvalu oraz na Bahamach, Jamajce i Wyspach Salomona.

Na tronie zasiada od 6 lutego 1952 roku. Od 12 czerwca tego roku jest drugą po Ludwiku XIV najdłużej panującym monarchą. Wyprzedziła wówczas króla Tajlandii Ramę IX, który rządził przez 70 lat i 126 dni.