Pod koniec 2022 roku minister obrony Rosji Siergiej Szojgu ogłosił plan przebudowy struktury organizacyjnej wojska, zreformowania dowództwa, utworzenia dodatkowych jednostek i formacji w niemal wszystkich rodzajach sił zbrojnych oraz zwiększenia stanu kadrowego do 1,5 mln żołnierzy. Jak zwracają uwagę autorzy wywiadu, te reformy mają zostać wdrożone w ciągu trzech lub czterech lat i są przedstawiane jako odpowiedź na rozszerzenie NATO .

"Cele reformy wojskowej Rosji odzwierciedlają wizję przywódców dotyczącą zasobów niezbędnych do prowadzenia wojny z Ukrainą i konfrontacji z Zachodem" - podkreślono. " Kreml prawdopodobnie przewiduje możliwy konflikt z NATO w ciągu następnej dekady" - zaznaczyła Estońska Służba Wywiadu Zagranicznego. Dodano, że "dla Estonii rosyjska reforma wojskowa oznacza w nadchodzących latach znaczne zwiększenie sił rosyjskich w pobliżu granicy".

Wywiad Estonii: Rosja może podwoić liczbę żołnierzy przy granicy

Co więcej, według estońskich służb wzrost rosyjskich zdolności wojskowych w sąsiadujących z Estonią obwodach, wynika przede wszystkim z potencjalnego przekształcenia istniejących jednostek w dywizje.

"Liczebność kadr rosyjskich wojsk lądowych i powietrzno-desantowych na kierunku estońskim może się niemal podwoić z ok. 19 tys. przed 24 lutego 2022 r. Stopień gotowości bojowej, jaki osiągną, zależy od zdolności Rosji do rekrutacji, szkolenia i zatrzymania pracowników kontraktowych" - oceniły estońskie służby.

A przypomnijmy, że Rosja ws. rekrutacji do wojska nie cofnie się przed niczym, jak było m.in. w przypadku Grupy Wagnera , gdzie przyjmowani są więźniowie. Skazańcy w zamian za walkę na Ukrainie otrzymują wolność.

W raporcie stwierdzono, że drugim priorytetowym regionem jest kierunek fiński, gdzie do niedawna - do momentu przystąpienia Finlandii do NATO - obecność militarna Rosji była minimalna.