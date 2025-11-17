W skrócie Polska turystka utonęła podczas kąpieli w Oceanie Indyjskim w kenijskim kurorcie Diani.

Ciało kobiety zostało wyłowione z wody, policja prowadzi dochodzenie w sprawie tragedii.

Lokalne władze apelują o ostrożność, bo liczba utonięć w regionie rośnie wraz z nadejściem sezonu turystycznego.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Turystka, która została już zidentyfikowana przez miejscową policję jako obywatelka Polski, przybyła do Kenii 13 listopada i miała powrócić do kraju pod koniec miesiąca. Na miejscu przebywała w jednym z nadmorskich kurortów Diani (hrabstwo Kwale).

W piątek udała się wraz z grupą innych turystów na wieczorną kąpiel w Oceanie Indyjskim. Według osób obecnych przy tragicznym incydencie, kobieta miała zostać porwana przez jedną z wysokich fal i zniknąć towarzyszom z pola widzenia.

Kenia. Tragedia w kurorcie wypoczynkowym, nie żyje Polka

Próby uratowania kobiety zakończyły się fiaskiem. Ciało polskiej turystki zostało już wydobyte z wody i przewiezione do lokalnej kostnicy, gdzie przeprowadzona ma zostać sekcja zwłok.

Policja wszczęła dochodzenie mające ustalić dokładne okoliczności zdarzenia.

Lokalne władze poinformowały o wzmożonych działaniach mających zwiększyć bezpieczeństwo na plażach w Diani. Uruchomiono dodatkowe patrole na nabrzeżach.

Lokalne władze przestrzegają turystów, liczba utonięć rośnie

Urzędnicy podkreślają, że rozpoczęty właśnie sezon świąteczny wiąże się z przybywaniem do kurortów większej liczby turystów, z których wielu nie stroni od kąpieli w oceanie pomimo braku umiejętności pływania.

Tragedia polskiej turystki to kolejny już przypadek utonięcia w Kenii w ostatnich dniach. Wcześniej doszło do nich w hrabstwach Mombasa i Homa Bay.

Źródło: The Star

Ataki na infrastrukturę krytyczną. Szczerba: Kolejna faza wojny hybrydowej Polsat News Polsat News