Tragiczne sceny w wakacyjnym raju. Polka zginęła na oczach turystów

Polska turystka utonęła podczas kąpieli w oceanie w czasie pobytu w kenijskim kurorcie Diani. Jak relacjonowali świadkowie tragedii, kobieta została porwana przez potężną falę, która wciągnęła ją pod wodę.

Turystka, która została już zidentyfikowana przez miejscową policję jako obywatelka Polski, przybyła do Kenii 13 listopada i miała powrócić do kraju pod koniec miesiąca. Na miejscu przebywała w jednym z nadmorskich kurortów Diani (hrabstwo Kwale).

W piątek udała się wraz z grupą innych turystów na wieczorną kąpiel w Oceanie Indyjskim. Według osób obecnych przy tragicznym incydencie, kobieta miała zostać porwana przez jedną z wysokich fal i zniknąć towarzyszom z pola widzenia.

Kenia. Tragedia w kurorcie wypoczynkowym, nie żyje Polka

Próby uratowania kobiety zakończyły się fiaskiem. Ciało polskiej turystki zostało już wydobyte z wody i przewiezione do lokalnej kostnicy, gdzie przeprowadzona ma zostać sekcja zwłok.

Policja wszczęła dochodzenie mające ustalić dokładne okoliczności zdarzenia.

    Lokalne władze poinformowały o wzmożonych działaniach mających zwiększyć bezpieczeństwo na plażach w Diani. Uruchomiono dodatkowe patrole na nabrzeżach.

    Lokalne władze przestrzegają turystów, liczba utonięć rośnie

    Urzędnicy podkreślają, że rozpoczęty właśnie sezon świąteczny wiąże się z przybywaniem do kurortów większej liczby turystów, z których wielu nie stroni od kąpieli w oceanie pomimo braku umiejętności pływania.

    Tragedia polskiej turystki to kolejny już przypadek utonięcia w Kenii w ostatnich dniach. Wcześniej doszło do nich w hrabstwach Mombasa i Homa Bay.

    Źródło: The Star

