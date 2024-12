Podwójna kontrola, czujniki i długa lista rzeczy zakazanych. Wchodzących na Wieżę Eiffla dotyczą wysokie ceny biletów, ale i bezwzględny regulamin. Litości nie ma także dla zapominalskich, którzy zapodzieją gdzieś swój bagaż. Co więcej, ikonę Francji szczelnie otoczono, by nie powtórzyły się ataki podobne do tych sprzed prawie 10 lat.