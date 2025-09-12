W skrócie Białoruski opozycjonista Mikoła Statkiewicz został wywieziony w nieznanym kierunku po odmowie wyjazdu z kraju.

Stało się to tuż po jego zwolnieniu w wyniku negocjacji między Białorusią a USA, podczas gdy na granicy obecni byli zamaskowani ludzie.

W ramach porozumienia uwolniono także kilkudziesięciu innych więźniów politycznych, w tym obywateli Polski, Litwy, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Niezależny serwis Zerkało opisuje, że do zdarzenia doszło zaraz po przekroczeniu granicy.

- Gdy przyjechaliśmy na granicę (z Litwą - red.), Mikoła Statkiewicz praktycznie wybiegł z autobusu i pobiegł na terytorium Białorusi. Został zatrzymany. Potem spędził pewien czas w pasie przygranicznym. Próbowano go przekonać do wyjazdu na Litwę. Odmówił - opowiedział portalowi Denis Kuczynski, doradca liderki białoruskiej opozycji Swiatłany Cichanouskiej.

Gdy stało się jasne, że Statkiewicz nie zmieni zdania, został wywieziony w nieznanym kierunku. Zrobili to zamaskowani ludzie, którzy cały czas znajdowali się w pobliżu.

- Stali obok, w odległości trzech metrów. Nikt mu niczego nie wyjaśniał, dokąd pojedzie. Czas minął. My poszliśmy, jego wywieziono w przeciwną stronę - zrelacjonował sytuację Jauhienij Wilski, współpracownik Statkiewicza.

Białoruś. Negocjacje z USA i uwolnienie więźniów

W czwartek Białoruś uwolniła z więzień 52 więźniów politycznych. Wcześniej przywódca tego kraju Alaksandr Łukaszenka spotkał się w Mińsku z wysłannikiem prezydenta USA, Johnem Coale'm.

Rzecznik MSZ Paweł Wroński poinformował, że - według wstępnych doniesień - w gronie uwolnionych znalazła się trójka obywateli Polski, w tym osoby skazane na długoletnie wyroki, oraz ośmioro obywateli Białorusi, którzy byli dziennikarzami - współpracownikami Telewizji Biełsat i innych polskich mediów.

Państwowa białoruska agencja BiełTA podała, że Łukaszenka ułaskawił 14 cudzoziemców, w tym dwóch obywateli Polski. Sześć osób wśród pozostałych uwolnionych to obywatele Litwy, dwie - Łotwy, dwie - Niemiec, jedna osoba ma obywatelstwo Francji i również jedna - Wielkiej Brytanii. Media niezależne wymieniły nazwisko obywatelki Litwy - Eleny Ramanauskiene i żony dyplomaty brytyjskiego, Julii Fener, która również jest obywatelką Wielkiej Brytanii.

Oprócz Statkiewicza, wolność mieli w czwartek odzyskać również inni białoruscy opozycjoniści, m.in. filozof Uładzimir Mackiewicz, aktywista Mikoła Dziadok i bloger Ihar Łosik.

Donald Tusk spotkał się z pilotami w Łasku: Tylko wróg się nie zmienia Polsat News