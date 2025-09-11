- Słuchając ostatnio Trumpa, zrozumiałem, że najprawdopodobniej z Pańskiej inicjatywy bardzo niepokoją go kwestie, jak to ujął, zakładników lub jak to tam... więźniów politycznych - powiedział Łukaszenka.

- Absolutnie nie popieramy tego, aby ci ludzie przebywali w koloniach karnych. Tym bardziej, że nie zostali skazani za działalność polityczną. W naszym kodeksie karnym nie ma takich artykułów. Jeśli Donald jest tym zainteresowany, możemy przedstawić mu istotę wykroczeń i przestępstw popełnionych przez każdą z tych osób - dodał białoruski przywódca.

Zaznaczył jednocześnie, że jest gotów dogadać się z prezydentem USA w sprawie ich uwolnienia. - Jeśli Donald nalega, że jest gotów przyjąć wszystkich tych uwolnionych, niech Bóg ma was w swojej opiece, spróbujmy wypracować globalną umowę - stwierdził.

Trump porozumiał się z Łukaszenką. 52 więźniów uwolnionych

Ostatecznie porozumienie udało się zawrzeć i z amerykańską delegację Białoruś opuszcza 52 więźniów politycznych, którzy udają się na Litwę. Według białoruskiej agencji informacyjnej Belta, wśród uwolnionych są również osoby podejrzane o szpiegostwo.

Na chwilę obecną nie wiadomo, kto znajduje się wśród uwolnionych przez reżim w Mińsku więźniów, jednak polskie MSZ potwierdziło, że są wśród nich obywatele Polski. Jak przekazał prezydent Litwy Gitanas Nausėda uwolnienie zostali również obywatele Wielkiej Brytanii, Łotwy, Niemiec, Litwy i Francji. W sumie uwolnionych zostało 14 obcokrajowców.

Według źródeł Interii w białoruskiej opozycji w Polsce, wśród uwolnionych jest dwóch Polaków, nie ma jednak wśród nich Andrzeja Poczobuta. - Nie mamy informacji, że będzie tam Poczobut. Raczej go nie będzie - przekazało źródło. Informację tę potwierdziło również źródło Polsat News w Kancelarii Prezydenta RP.

Rosyjska agencja prasowa Tass przekazała, że wszyscy uwolnieni więźniowie opuścili już Białoruś.

Kto został uwolniony? Pojawiają się pierwsze nazwiska

Jak przekazała organizacja Wiasna zajmująca się obroną praw człowieka wśród uwolnionych więźniów politycznych jest zatrzymany w 2020 r. opozycjonista Mikoła Statkiewicz oraz filozof Uładzimir Mackiewicz.

Uwolnienie więźniów politycznych. USA poszły na ustępstwa

Wysłannik prezydenta Stanów Zjednoczonych John Coal, który przewodzi delegacją poinformował z kolei, że USA zniosły sankcje nałożone na białoruskie narodowe linie lotnicze Belavia. - Decyzja została podjęta przez prezydenta oraz zatwierdzona przez wszystkie odpowiednie ministerstwa - przekazał.

Zapowiedział również, że USA planują przywrócić funkcjonowanie ambasady USA w Mińsku. John Coal zaznaczył, że Donald Trump chciałby normalizacji stosunków z Białorusią.

Łukaszenka miał również otrzymać od prezydenta USA list z życzeniami urodzinowymi oraz spinki do mankietów z wizerunkiem Białego Domu.

