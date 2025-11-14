USA szykują deportacje Ukraińców. Powodem "złamanie prawa"
Około 80 Ukraińców ma zostać niedługo deportowanych ze Stanów Zjednoczonych - poinformował w piątek dziennik "Washington Post". Mają oni zostać wydaleni z kraju w związku ze złamaniem amerykańskiego prawa. Część z nich ma zostać najpierw przewieziona do Polski.
W skrócie
- USA planują deportację około 80 Ukraińców, którzy złamali prawo do Ukrainy lub Polski.
- Mający zostać deportowani Ukraińcy obawiają się odesłania do kraju ogarniętego wojną.
- To największa taka operacja od lat od początku wybuchu wojny w Ukrainie.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Jeden z Ukraińców - 41-letni mężczyzna - ma być deportowany w poniedziałek. Według jego obrońców wygląda na to, że służby migracyjne przygotowują się do deportacji "znaczącej liczby" Ukraińców. Inni zatrzymani również słyszą, że będą odesłani "lotami wojskowymi do Ukrainy albo Polski w poniedziałek".
Ambasador Ukrainy w USA Olha Stefaniszyna powiadomiła, że ambasada wie o ok. 80 Ukraińcach, którzy otrzymali ostateczny nakaz deportacji w związku ze złamaniem prawa USA.
Podkreśliła, że amerykańskie władze pracują nad logistyką deportacji, biorąc pod uwagę brak bezpośrednich połączeń lotniczych z Ukrainą. Jeden z przygotowanych do wydalenia z kraju mężczyzn poinformował w rozmowie z "WP", że ma zostać przewieziony lotem czarterowym do Polski, gdzie zostanie przekazany władzom ukraińskim.
- Zasłużyłem na deportację, ale nie do strefy wojny. Jak mogą mnie deportować do miejsca, gdzie trwa wojna? - powiedział.
Ukraińcy deportowani z USA. "Znajdziemy dla nich zadanie"
- USA mogą deportować tylu, ilu chcą - powiedział doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który zastrzegł sobie anonimowość. - Znajdziemy dla nich dobre zadanie - dodał.
W związku z trwającą rosyjską inwazją liczba deportacji do Ukrainy zmalała. Jeśli deportowanych zostanie 80 osób, będzie to największa grupa w ostatnich latach. Według danych służb migracyjnych w roku fiskalnym 2024 r. deportowano 53 Ukraińców. Dziennik podkreślił, że Ukraińcy zostaną odesłani do kraju na tle tego, jak administracja USA stara się zwiększyć skalę deportacji, a Kijów chce zacieśnienia stosunków z Waszyngtonem.