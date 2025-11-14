W skrócie USA planują deportację około 80 Ukraińców, którzy złamali prawo do Ukrainy lub Polski.

Mający zostać deportowani Ukraińcy obawiają się odesłania do kraju ogarniętego wojną.

To największa taka operacja od lat od początku wybuchu wojny w Ukrainie.

Jeden z Ukraińców - 41-letni mężczyzna - ma być deportowany w poniedziałek. Według jego obrońców wygląda na to, że służby migracyjne przygotowują się do deportacji "znaczącej liczby" Ukraińców. Inni zatrzymani również słyszą, że będą odesłani "lotami wojskowymi do Ukrainy albo Polski w poniedziałek".

Ambasador Ukrainy w USA Olha Stefaniszyna powiadomiła, że ambasada wie o ok. 80 Ukraińcach, którzy otrzymali ostateczny nakaz deportacji w związku ze złamaniem prawa USA.

Podkreśliła, że amerykańskie władze pracują nad logistyką deportacji, biorąc pod uwagę brak bezpośrednich połączeń lotniczych z Ukrainą. Jeden z przygotowanych do wydalenia z kraju mężczyzn poinformował w rozmowie z "WP", że ma zostać przewieziony lotem czarterowym do Polski, gdzie zostanie przekazany władzom ukraińskim.

- Zasłużyłem na deportację, ale nie do strefy wojny. Jak mogą mnie deportować do miejsca, gdzie trwa wojna? - powiedział.

Ukraińcy deportowani z USA. "Znajdziemy dla nich zadanie"

- USA mogą deportować tylu, ilu chcą - powiedział doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który zastrzegł sobie anonimowość. - Znajdziemy dla nich dobre zadanie - dodał.

W związku z trwającą rosyjską inwazją liczba deportacji do Ukrainy zmalała. Jeśli deportowanych zostanie 80 osób, będzie to największa grupa w ostatnich latach. Według danych służb migracyjnych w roku fiskalnym 2024 r. deportowano 53 Ukraińców. Dziennik podkreślił, że Ukraińcy zostaną odesłani do kraju na tle tego, jak administracja USA stara się zwiększyć skalę deportacji, a Kijów chce zacieśnienia stosunków z Waszyngtonem.

