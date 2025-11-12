Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Ogromny problem Ukrainy. Potencjalni żołnierze uciekają za granicę

Alicja Krause

- Mamy ogromne problemy z żołnierzami, z zasobami ludzkimi - poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko w trakcie wywiadu dla Axel Springer Global Reporters Network. Wezwał on do obniżenia wieku poborowego, wskazując, że Rosja nieustannie atakuje Ukrainę. - To jak w grze komputerowej. Oni po prostu idą falami, nie przejmują się poległymi żołnierzami. A my... Szukamy graczy - powiedział.

Ukrainie brakuje żołnierzy. Mer Kijowa chce obniżenia wieku poborowego
Ukrainie brakuje żołnierzy. Mer Kijowa chce obniżenia wieku poborowego

W skrócie

  • Mer Kijowa Witalij Kliczko ostrzega, że Ukraina boryka się z poważnym brakiem żołnierzy i apeluje o obniżenie wieku poborowego.
  • Sytuację pogarszają masowe wyjazdy młodych mężczyzn za granicę oraz zmiana przepisów umożliwiająca im opuszczanie kraju.
  • Rosyjskie wojska prowadzą bezwzględną ofensywę, podczas gdy Ukraina staje przed wyzwaniem wzmocnienia swoich sił zbrojnych.
Mer Kijowa Witalij Kliczko udzielił wywiadu dla Axel Springer Global Reporters Network, wskazując, że należy obniżyć wiek poborowy. W jego ocenie Ukraina stoi w obliczu pogłębiającego się niedoboru żołnierzy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, mobilizacja na Ukrainie obejmuje mężczyzn w wieku od 25 do 60 lat, którzy są zdolni do odbywania służby wojskowej. - Można by obniżyć tę granicę o rok lub dwa, do 23 lub 22 lat - powiedział Kliczko, wskazując, że nie jest zwolennikiem tego, aby na front wysyłać 18-latków lub młodszych chłopaków.

Ukrainie brakuje żołnierzy. Mer Kijowa wskazał przyczynę

Poinformował, że rekordowa liczba mężczyzn w obawie przed wojną uciekła do innych krajów europejskich. W związku z tą sytuacją w Ukrainie występują obecnie "ogromne problemy z żołnierzami, z zasobami ludzkimi".

Zaznaczył, że jest to związane z wydanym w sierpniu dekretem rządowym, który pozwolił mężczyznom w wieku od 18 do 22 lat na opuszczenie kraju. Po wejściu w życie nowych przepisów miał nastąpić "gwałtowny wzrost" liczby Ukraińców szukających ochrony w krajach Unii Europejskiej.

    Dane Eurostatu pokazują, że we wrześniu ochronę tymczasową w państwach unijnych - przede wszystkim w Niemczech i w Polsce - uzyskało 79 205 obywateli państw trzecich, którzy uciekli z Ukrainy w wyniku rosyjskiej inwazji. To wzrost o 49 proc. w porównaniu z sierpniem 2025 roku oraz największa miesięczna liczba nowych decyzji od sierpnia 2023 roku.

    - Bylibyśmy szczęśliwi, gdyby wróciła połowa młodych ludzi - skomentował Kliczko. - Ale do tego potrzebujemy pokoju, miejsc pracy i dobrej jakości życia. Po wojnie stoją przed nami ogromne wyzwania - wskazał.

    "Jak w grze komputerowej". Kliczko zdradził strategię Rosjan

    Mer Kijowa zaznaczył, że po blisko czterech latach wojny Ukraina jest znacznie osłabiona. W jego ocenie niezbędne jest uzupełnienie szeregów, ponieważ "rosyjscy żołnierze są nieubłagalni". - To jak w grze komputerowej. Oni po prostu idą falami, nie przejmują się poległymi żołnierzami. A my... Szukamy graczy - opisywał.

    Jednocześnie coraz bardziej zauważalna staje się dysproporcja między zasobami ludzkimi Ukrainy a siłami Rosji. - Broniliśmy naszego kraju skutecznie przez prawie cztery lata, ale jest to trudne - powiedział Kliczko, wskazując, że Ukraińcy nadal mają w sobie odwagę, aby bronić swojego kraju.

    Źródła: "Politico", Eurostat

