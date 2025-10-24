W skrócie Premier Bawarii Markus Soeder apeluje do UE o ograniczenie napływu młodych Ukraińców do Niemiec.

Zmienione ukraińskie przepisy umożliwiają młodym mężczyznom wyjazd z kraju, co spowodowało gwałtowny wzrost liczby uchodźców w Niemczech.

Soeder sugeruje konieczność rewizji unijnych przepisów dotyczących masowego napływu migrantów.

Premier Bawarii Markus Soeder wezwał UE do podjęcia działań w celu ograniczenia napływu do Niemiec młodych Ukraińców. Po liberalizacji w sierpniu ukraińskich przepisów dotyczących wyjazdu z kraju liczba uchodźców skokowo wzrosła.

- Musimy sterować i wyraźnie ograniczyć zwiększający się skokowo napływ młodych mężczyzn z Ukrainy - powiedział Soeder w wywiadzie dla gazety "Bild".

- UE i Berlin muszą wpłynąć na Ukrainę, aby ponownie zmieniła zliberalizowane przepisy dotyczące wyjazdu z kraju - podkreślił premier Bawarii. Jego wypowiedzi cytują w czwartek wieczorem portale niemieckich gazet, w tym "Tagesspiegel".

Wojna w Ukrainie. Niemcy chcą ograniczyć napływ ukraińskich uchodźców

Od wybuchu wojny w 2022 r. mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat mogli wyjechać z kraju tylko po uzyskaniu urzędowego pozwolenia. Pod koniec sierpnia bieżącego roku władze ukraińskie zliberalizowały przepisy, pozwalając na wyjazd mężczyznom w wieku od 18 do 22 lat.

Z danych podanych przez niemieckie ministerstwo spraw wewnętrznych wynika, że liczba młodych Ukraińców przyjeżdżających do Niemiec zwiększyła się z 19 tygodniowo w sierpniu do ponad tysiąca we wrześniu. Oznacza to ponad 50-krotny wzrost.

W październiku ich liczba wyniosła do 1400-1800 tygodniowo. Jeśli potwierdzą się te danych, to będzie oznaczało niemal stukrotny tygodniowy wzrost przyjezdnych względem sierpnia. Zdaniem ministerstwa spraw wewnętrznych w Berlinie wysokie liczby mogą być "pierwszym efektem" poluzowania przepisów, po którym dojdzie ponownie do spadku liczby ukraińskich uchodźców.

Niemcy. Premier Bawarii: Musimy wpłynąć na Ukrainę

W wywiadzie dla "Bilda" Soeder uznał za niekorzystną sytuację, gdy "coraz więcej młodych Ukraińców przyjeżdża z Ukrainy do Niemiec, zamiast bronić swojej ojczyzny".

- Wspieramy Ukrainę bronią, pieniędzmi i pomocą humanitarną. Pozostajemy solidarni, lecz solidarność wymaga jasnych reguł i odpowiedzialności po obu stronach - zaznaczył premier Bawarii.

- Jeżeli ta sprawa nie zostanie rozwiązana dobrowolnie, UE będzie musiała ograniczyć dyrektywę o masowym napływie migrantów - ostrzegł niemiecki polityk.

Unijna dyrektywa umożliwia krajom UE objęcie uchodźców natychmiastową ochroną bez konieczności przeprowadzenia indywidualnego postępowania o azyl. Ten przepis umożliwia też uchodźcom podjęcie pracy. W czerwcu dyrektywa została przedłużona do 2027 roku - podała agencja AFP.

