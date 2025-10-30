Exodus młodych Ukraińców. Wszystko przez jeden przepis
Przez dwa miesiące z kraju wyjechało już blisko 100 tysięcy młodych. Po sierpniowej zmianie przepisów mobilizacyjnych w Ukrainie mężczyźni w wieku 18-22 lat masowo opuszczają ojczyznę - zauważa "The Telegraph", powołujący się na dane polskiej straży granicznej. Wśród kierunków, na które decydują się młodzi Ukraińcy, są Niemcy. Skrajnie prawicowa partia AfD wezwała władze, aby zaprzestała wspierania uchodźców ze wschodu.
Prawie 100 000 Ukraińców w wieku poborowym opuściło kraj w ciągu ostatnich dwóch miesięcy po tym, jak Wołodymyr Zełenski złagodził zasady wyjazdu - zauważa dziennik "The Telegraph".
Gazeta przytacza, że w momencie rosyjskiej inwazji w lutym 2022 roku, ukraińskie przepisy o stanie wojennym uniemożliwiały wyjazd z kraju mężczyznom w wieku od 18 do 60 lat - nawet jeśli nie kwalifikowali się oni do służby w armii.
Po trzech latach walk, w sierpniu 2025 roku, Wołodymyr Zełenski wprowadził nową zasadę, która pozwala Ukraińcom przed 23. rokiem życia na podróżowanie za granicę. Wówczas obniżono także dolną granicę wieku poborowego, z 27 na 25 lat. Ukraiński rząd, który chciał przyznać więcej swobód swoim obywatelom, liczył, że więcej mężczyzn powróci do ojczyzny i wstąpi do Sił Zbrojnych w późniejszym czasie.
Liczono również na to, że zmiana w przepisach powstrzyma rodziny przed wysyłaniem swoich dzieci za granicę przed ukończeniem przez nie 18. roku życia, aby uniknąć ich poboru w przyszłości. Zełenski ostrzegał w sierpniu, że takie działania zrywają więzi Ukraińców z ojczyzną.
Według polskiej straży granicznej w okresie od stycznia do momentu przed zmianą ukraińskich przepisów do naszego kraju wjechało około 45 300 obywateli Ukrainy w wieku od 18 do 22 lat. W ciągu następnych dwóch miesięcy liczba ta wzrosła ponad dwukrotnie do 98 500, czyli do 1600 dziennie - przytacza "The Telegraph".
Ukraińcy wyjeżdżają z kraju. Niemcy mają dość
W Niemczech, liczba Ukraińców w wieku od 18 do 22 lat przybywających każdego tygodnia wzrosła z 19 do ponad 1000 w połowie września. Do października liczba ta wzrosła do 1400-1800 tygodniowo - donosi "The Telegraph", powołując się na bawarską prasę.
Rosnąca liczba Ukraińców w Niemczech będzie wywierać presję na kanclerza Friedricha Merza, aby ten ograniczył wsparcie dla uchodźców z ogarniętego wojną kraju, którzy szukają schronienia w Niemczech. Skrajnie prawicowa AfD wezwała Berlin do wstrzymania wypłat świadczeń dla Ukraińców i wyraziła sprzeciw wobec wsparcia wojskowego dla Kijowa.
Juergen Hardt, szef polityki zagranicznej prawicowej partii CDU, powiedział Politico w rozmowie z portalem Politico, że "nie mamy żadnego interesu w tym, aby młodzi Ukraińcy spędzali czas w Niemczech, zamiast bronić swojego kraju". - Ukraina podejmuje własne decyzje, ale niedawna zmiana prawa doprowadziła do trendu emigracji, którym musimy się zająć - mówił.
Źródło: "The Telegraph"